Il pubblico del Roland Garros e il tifo antisportivo per Sinner, sui social è bufera: "E poi prendete in giro il calcio? Vergognatevi!"

Tra il tifo caloroso e il tifo antisportivo il confine è piuttosto sottile. Il pubblico del Roland Garros sembra averlo palesemente oltrepassato. In occasione della finale di singolare maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, un ruolo da protagonisti lo stanno giocando sicuramente gli spettatori del Philippe-Chatrier, molto coinvolti nel match fin dai primi game. Il problema è che non si sono limitati a incitare i giocatori a suon di cori e applausi, bensì sono spesso sfociati in comportamenti antisportivi e fastidiosi. Degli esempi? Fare rumore dopo che un tennista ha sbagliato la prima di servizio, impedendogli di concentrarsi. Oppure fare la ola, magari durante un cambio campo, e ritardare la ripresa del gioco. Pur tifando in gran parte per Alcaraz, ciò che davvero il pubblico vuole è un quinto set affinché la finale sia ancora più epica. E non c'è niente di male. Fatto sta che sono andati decisamente oltre, facendo una pessima figura a livello internazionale.