Inter, Roma, Kvaratskelia e tennis: le ultimissime

Ora è ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter, che ha scelto l'ex calciatore nerazzurro ed ex tecnico del Parma (che ha portato alla salvezza subentrando in corsa a Fabio Pecchia nell'ultimo torneo di Serie A) come erede in panchina di Simone Inzaghi (volato in Arabia Saudita per guidare l’Al-Hilal).

Angeliño salvo clamorose sorprese nelle prossime ore sara un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Il terzino spagnolo, infatti, dopo i primi tentennamenti ha deciso di accettare la destinazione grazie anche al ricco ingaggio di circa 10 milioni di euro l'anno e sta andando a Parigi per firmare il contratto. La Roma invece è pronta ad accettare l'offerta saudita da 25 milioni di euro.

Dopo una stagione che l'ha visto mettere lo zampino sul quarto scudetto del Napoli prima di andarsene a vincere Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League con il Psg, brutta disavventura per il 24enne ex azzurro Khvitcha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dalla stampa georgiana e confermato da 'L'Equipe' infatti, durante il soggiorno in Costa Azzurra, la casa di vacanza dell'ex attaccante del Napoli è stata svaligiata dai ladri nella serata di sabato.

Matteo Arnaldi esce subito di scena al "Boss Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 751.630 euro, in corso sui campi in erba del Tennis Club Weissenhof di Stoccarda, in Germania. Il giocatore ligure, numero 41 del mondo, si ferma al primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 103 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-4. H