Trionfo Napoli, Kvaratskhelia si congratula: la dedica speciale sui social

Anche Khvicha Kvaratskhelia esulta per il trionfo del Napoli, che festeggia il quarto scudetto della sua storia. Su questo trofeo c'è per metà anche la firma dell'esterno georgiano, che lasciato gli azzurri nella sessione invernale per trasferirsi al Psg e non può dunque vantare il titolo di campione d'Italia.