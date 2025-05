Kvaratskhelia e il sogno scudetto del Napoli: "Inter forte. Io e Fabian Ruiz pensiamo che i tifosi..."

Khvicha Kvaratskhelia ha raccontato con emozione il suo percorso e le sensazioni vissute a pochi giorni dalla finale di Champions League nel Media Day del PSG. Un traguardo raggiunto in tempi che lui stesso definisce sorprendenti. "Quando ho firmato non avrei mai immaginato di arrivare in finale di Champions League così in fretta. Sono felice di essere qui e di avere questa opportunità, è come un sogno".