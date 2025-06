Monza, Lazio, Allegri e Paolini: le ultimissime

Gli americani pronti a sbarcare a Monza. Sempre più vicina infatti la cessione del club brianzolo a un gruppo di investitori statunitensi, rappresentato in Italia da Mauro Baldissoni. Proprio Baldissoni, in caso di chiusura della trattativa (che ha avuto un'accelerazione nelle ultime ore), andrebbe a ricoprire il ruolo di amministratore delegato ora occupato da Adriano Galliani.

La notizia era nell'aria da giorni, ma ora è certezza: Matias Vecino resterà alla Lazio anche nella prossima stagione. Il centrocampista uruguaiano, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ha trovato l'intesa con il club biancoceleste per il prolungamento di un anno, con opzione di rinnovo fino al 2027 al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Massimiliano Allegri è tornato al Centro Tecnico Federale di Coverciano dove si è formato come tecnico, ma stavolta come docente Uefa Pro: due ore di lezione che hanno visto tra i corsisti del Master anche molti nomi noti, alcuni dei quali sfideranno lo stesso Allegri nella prossima Serie A, come Cesc Fabregas e Fabio Pisacane. "Non sono venuto a insegnare qualcosa ma a raccontarvi le mie esperienze professionali - ha esordito il neo tecnico del Milan rivolgendosi alla platea degli allievi - Bisogna essere bravi a far esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità".

Inizia e finisce qui il torneo di Berlino per Jasmine Paolini. Dopo il trionfo in doppio con Sara Errani al Roland Garros, l’azzurra è protagonista di un brutto risveglio al suo esordio nel Wta 500 della capitale tedesca, tappa importante sull’erba in vista di Wimbledon. La numero 4 del mondo si arrende alla tunisina Ons Jabeur, che vince in due set, con l'eloquente punteggio di 6-1, 6-3.