Milan, Juve, Cr7 e basket: le ultimissime

Il Milan non vuole più proseguire con Theo Hernandez e sta forzando la mano per l’uscita dell’esterno francese. Il club è arrivato quasi alla rottura con il terzino sinistro. In entrata invece il direttore sportivo Igli Tare sta continuando a tenere vivi i contatti con gli agenti di Granit Xhaka, il centrocampista 32enne del Bayer Leverkusen.

Juve, a destra continua a piacere Dodo - ma sarebbe un jolly, da prendere se arrivasse un’offerta top per Cambiaso - però è a sinistra che servirebbe un intervento immediato. Il nuovo dg avrebbe appuntato questi nomi sul proprio taccuino: Miguel Gutierrez del Girona, scuola Real Madrid, abile nel palleggio e negli inserimenti, Theo Hernandez, che ha il contratto in scadenza nel 2026 col Milan ed è tentato dall’Arabia, e Nuno Tavares della Lazio

Accordo trovato tra le parti e nessun processo per Hugo Dinarte Santos Aveiro, al secolo uno dei fratelli di Cristiano Ronaldo, che ha rischiato di andare alla sbarra presso il Tribunale di Torino per una vicenda risalente al 2019, quando CR7 giocava nella Juventus. La querela, presentata per la parte civile dall'azienda Pegaso, che aveva concordato con Hugo la produzione di kit sportivi, aveva come oggetto circa 13 mila magliette della Juventus, identiche alle originali ma con l'aggiunta di un segno che rimandava a Cristiano Ronaldo.

Due su due per l'Italia di coach Andrea Capobianco, che conquista con un turno di anticipo la qualificazione ai quarti di finale degli Europei femminili di basket. Dopo l'impresa con la Serbia, per le Azzurre arriva il successo bis sulla Slovenia, che spalanca le porte del passaggio del turno.