MotoGP, Samp, tennis e volley: le ultimissime

Anche la Sprint del Mugello è di Marc Marquez. Partenza non perfetta, poi si piazza davanti e non lo passa più nessuno (domani parte ancora in pole). Secondo Alex Marquez, terzo Bagnaia (il torinese secondo in griglia domani).

L'ultimo atto. Salernitana e Sampdoria si sfidano per la gara di ritorno dei playout. All'andata ad avere la meglio sono stati i blucerchiati per 2-0 al "Ferraris". Alberico Evani, allenatore della Samp, nel corso del ritiro prepartita a Roma, a Trigoria, ha parlato in conferenza stampa. "La squadra sta bene, ha recuperato energie. Incontreremo un ambiente difficile. Un avversario complicato da affrontare: ripetersi è sempre difficile, ma i ragazzi è più di un mese che stanno facendo bene".

Continua a presentare molti alti e bassi la stagione di Aryna Sabalenka, dominatrice del circuito WTA eppure poco incisiva nelle fasi finali dei tornei. Non fa eccezione il WTA 500 di Berlino, suo primo torneo stagionale sull'erba, dove sembrava lanciata verso la vittoria dopo il trionfo al tie-break del terzo set ai danni di Rybakina, annullando ben quattro set point. La corsa di Sabalenka sui prati tedeschi si è invece fermata in semifinale contro la ceca Marketa Vondrousova, numero 164 del mondo, capace di ribaltare il pronostico della vigilia e imporsi con un netto 6-2 6-4.

Dalla maratona spettacolare con il Giappone alla preparazione dell’ultima partita in Cina. Reduce dalla spettacolare ed emozionante vittoria al tiebreak sulle nippponiche, l’Italia si prepara per la quarta sfida della Pool 5 di VNL in svolgimento ad Hong Kong. Domani, alle ore 14 italiane, le azzurre del CT Julio Velasco affronteranno le padrone di casa della Cina in una Kai Tak Arena che si preannuncia gremita e caldissima.