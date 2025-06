Paolini-Jabeur, diretta Wta Berlino: segui il tennis oggi LIVE

Inizia il torneo di Berlino per Jasmine Paolini . Dopo il trionfo in doppio con Sara Errani al Roland Garros, l’azzurra fa il suo esordio nel Wta 500 della capitale tedesca. Tappa importante sull’erba in vista di Wimbledon. Segui gli aggiornamenti in diretta.

14:10

Paolini perde ancora il servizio: primo set compromesso

Avvio di match 'horror' per Jasmine Paolini, che apre il game con un doppio fallo foriero di pessime notizie. E infatti arriva il nuovo break di Jabeur, che si porta sul 4-1 con servizio a favore.

14:07

Jabeur tiene ancora il servizio

Resta avanti di un break Jabeur, che concede un solo quindici a Paolini sul proprio servizio e si porta sul 3-1 in questo sorprendente avvio di primo set.

14:02

Paolini resta in scia, ma che fatica!

All'inferno e ritorno per Jasmine Paolini, che salva due palle del doppio break e si rimette in carreggiata, tenendo il servizio ai vantaggi.

13:58

Jabeur on fire: Paolini resta a zero

Servizio a zero per una Ons Jabeur che ha impattato alla grande il match. Torna in battuta Jasmine Paolini per non lasciar scappare via la nordafricana.

13:56

Game d'apertura durissimo: break di Ons sul servizio di Paolini!

Incredibile game d'apertura, con Jabeur che firma il break alla sesta occasione, strappando il servizio a Paolini. Che partenza!

13:47

Giocatrici in campo, si parte con Jasmine Paolini al servizio

Accolte dall'ovazione del pubblico, Paolini e Jabeur fanno il loro ingresso in campo. A servire per prima sarà l'azzurra.

13:40

Ons Jabeur da lucky loser, ma...

Ons Jabeur arriva alla sfida con Jasmine Paolini da lucky loser dopo il ko nell'ultimo turno di qualificazione con la cinese Wang, ma il suo innato talento, che la aveva portata in Top 10, e la sua dimestichezza sull'erba, è stata finalista di Wimbledon, impongono la massima cautela all'azzurra.

13:29

Finito il match tra la Badosa e la Navarro

Ora può iniziare Jasmine Paolini. Finito il primo match di giornata che ha visto vincere la Badosa per 7-6 6-3 contro l'americana Navarro.

13:28

Paolini, il suo periodo

Al Roland Garros trionfo di Jasmine nel doppio con la Errari. Nel singolare fuori al quarto turno contro la Svitolina. Il suo 2025 è di alto livello. Vuole fare un bel torneo a Berlino e prepararsi al meglio per Wimbledon.

13:19

Paolini-Jabeur, quando inizia

La sfida è la seconda in programma sullo Steffi Graf Stadium. Inizierà dopo il match tra la Badosa e la Navarro. Al momento sono in campo per il secondo set.

12:59

I precedenti tra Paolini e Jabeur

Tra Paolini e Jabeur ci sono stati cinque precedenti, con l'azzurra attualmente in vantaggio per 3-2 nel bilancio degli scontri diretti. La tunisina ha vinto a Madrid nel 2022 e sull’erba di Eastbourne nel 2023. La toscana, invece, si è imposta agli ottavi di finale di Stoccarda nel 2023, e nel 2024 ha conquistato altri due successi per ritiro dell’avversaria: al terzo turno del torneo di Miami e agli Internazionali BNL d’Italia.

12:42

Paolini-Jabeur, dove vederla in tv

Il match è in programma dopo le 13. Qui le info per dove vederlo in tv e in streaming.

12:32

Paolini, esordio a Berlino

Jasmine Paolini contro Ons Jabeur non prima delle 13. Esordio per la campionessa azzurra, numero 4 del ranking mondiale, nel Wta 500 di Berlino.

Berlino