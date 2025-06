Paolini, Mondiale per Club, Cagliari e Wimbledon: le ultimissime

Debutto con vittoria per Jasmine Paolini al Wta 500 di Bad Homburg, in Germania. Reduce dal ko in finale nel doppio a Berlino, la tennista azzurra (n.4 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, nonché bye al primo turno) ha battuto la canadese Leylah Fernandez (n.29 del ranking) in due set (7-6, 7-6).

Al "Bank of America Stadium" di Charlotte c'è in palio il primo posto del girone C. Terza apparizione in questo Mondiale per Club per Benfica e Bayern Monaco, pronte ad affrontarsi in occasione dell'ultima partita della fase a gironi. Bavaresi già aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale del torneo, mentre ai lusitani basta un punto per evitare cattive sorprese. Benfica-Bayern Monaco andrà in scena oggi, martedì 24 giugno, alle ore 21 e sarà visibile su DAZN.

Alla fine il Cagliari li ha riscattati tutti e tre: Caprile dal Napoli, Piccoli e Adopo dall'Atalanta. Portiere, attaccante e centrocampista ora sono tutti definitivamente rossoblù. E hanno firmato un contratto sino al giugno del 2029.

Sembra già finita la favola di Lois Boisson, sorprendente semifinalista al Roland-Garros tre settimane fa. La tennista francese è stata immediatamente eliminata al primo turno delle qualificazioni del torneo di Wimbledon dalla canadese Carson Branstine con il punteggio di 6-2, 6-7 (1-7), 6-4.