Errani-Paolini diretta Berlino: segui la finale del doppio, tennis oggi live

Sara Errani e Jasmine Paolini stanno dominando il circuito del doppio femminile . E oggi, domenica 22 giugno, potrebbero completare un incredibile tris di trionfi, dopo Roma e Parigi, vincendo il WTA 500 di Berlino . La coppia azzurra ha raggiunto la finale dove sfiderà il duo composto dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls . Sara e Jasmine non si fermano più: sono a quota 13 successi consecutivi. Segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:05

Le due azzurre e le avversarie già in campo per il riscaldamento

Le due azzurre Errani e Paolini hanno fatto il loro ingresso in campo subito dopo Mihalikova e Nicholls, accolte dagli applausi del pubblico berlinese. Le due coppie stanno effettuando ora il riscaldamento prima di affrontarsi nella finale di doppio femminile del Wta 500 tedesco (erba).

14:57

Tutto pronto allo Steffi Graf Stadium: tra poco la finale di doppio femminile

Tutto pronto allo Steffi Graf Stadium: tra poco la finale di doppio femminile con le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini che sfideranno per il titolo la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls.

14:44

Berlino, Vondrousova trionfa in singolare: ora tocca a Errani e Paolini

È terminata la finale del singolare femminile nel Wta 500 di Berlino (erba), vinta dalla 28enne ceca Marketa Vondrousova (n.164 Wta) in tre set (7-6, 4-6, 6-2) contro la 23enne cinese Xinyu Wang (n.49 Wta). Tra poco inizierà la finale del doppio femminile con le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini protagoniste.

14:37

Paolini farà coppia con Musetti in doppio misto: ecco dove

In attesa di Wimbledon, terzo Slam della stagione, alcune novità sono state già annunciate in vista degli Us Open (ultima prova Slam dell'anno). Tra queste il nuovo torneo di doppio misto, in cui Jasmine Paolini farà coppia con l'azzurro Lorenzo Musetti mentre Sara Errani giocherà sul cemento di New York al fianco di un altro specialista del doppio come Andrea Vavassori.

14:24

Nessun set perso finora da Mihalikova e Nicholls

Nessun set perso finora da Mihalikova e Nicholls nel cammino che le ha portate a sfidare nella finale del doppio le azzurre Errani e Paolini: tutti netti i successi ottenuti nell'ordine contro la cinese Jiang e la taiwanese Wu, contro le seconde teste di serie Kickenoch (ucraina) e Routliffe (australiana) e poi in semifinale contro la statunitense Muhammad e l'olandese Schuurs (quarta coppia favorita del torneo).

14:09

Il cammino delle azzurre fino alla finale

Le azzurre Errani e Paolini sono arrivate in finale nel torneo di doppio a Berlino superando in due set al debutto l'ucraina Kostyuk e la tedesca Lys (ammesse in tabellone grazie a una wild card), poi in tre set le statunitensi Krueger e Pegula nei quarti di finale mentre in semifinale hanno beneficiato del forfait della coppia formata dalla spagnola Badosa e dalla tunisina Jabeur (vincitrice contro Paolini negli ottavi del singolare).

13:55

Errani-Paolini, poche settimane fa il primo Slam

La coppia azzurra è reduce dal trionfo del loro primo titolo Slam di coppia. In finale al Roland Garros hanno battuto Danilina-Krunic per 6-4 2-6 6-1, conquistando così lo Slam francese.

13:45

Paolini a caccia di riscatto dopo la delusione nel singolare

13:30

Tennis e Padel, Errani campionessa dei due mondi

13:15

Errani-Paolini aspettano ancora

Ancora un po' di pazienza per l'inizio della finale di doppio femminile, con la finale singolare tra Marketa Vondrousova e Xinyu Wang che è ora al secondo set.

13:03

Errani e Paolini puntano la vetta del ranking

Vincendo in finale Errani e Paolini si porterebbero a quota 6655 punti, al quinto posto del ranking che al momento vede la ceca Siniakova in testa con 9095 punti.

12:51

Errani e Paolini aspettano di scendere in campo

La finale di doppio femminile andrà in scena dopo quella del singolare tra Marketa Vondrousova e Xinyu Wang, al momento ancora al primo set.

12:42

Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, nessun precedente

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due coppie: sarà una sfida inedita valevole per il trionfo al WTA 500 di Berlino.

12:37

Errani-Paolini, come seguire la finale in diretta

12:33

Errani-Paolini, il percorso fin qui a Berlino

Il percorso della coppia azzurra al WTA 500 di Berlino è iniziato con la vittoria all'esordio contro Kostyuk/Lys, poi la rimonta a Krueger/Pegula. Infine le azzurre hanno approfittato del forfait in semifinale di Badosa/Jabeur.

12:30

Errani-Paolini in finale a Berlino: puntano il terzo trionfo

Tredici vittorie consecutive, ultima sconfitta che risale al 27 aprile e due trionfi agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros: la coppia Errani-Paolini non si ferma più e oggi può ottenere un incredibile tris nella finale del doppio femminile di Berlino.

Steffi Graf Stadion - Berlino