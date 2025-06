Nuovo torneo misto Us Open, le scelte di Sinner e Alcaraz. Ci sono sorprese...

Il nuovo doppio misto degli US Open è destinato a regalare spettacolo. Con il regolamento che entrerà in vigore a partire da questa edizione dello Slam newyorkese, il torneo si giocherà in una due giorni dedicata, il 19 e 20 agosto, con 16 coppie al via. L'accesso sarà riservato alle migliori otto coppie con la classifica combinata, mentre gli altri otto posti verranno assegnati attraverso wild card. Le partite si giocheranno al meglio dei tre set da quattro giochi, con supertiebreak nel terzo parziale e la coppia vincitrice incasserà un assegno da un milione di dollari. Tra gli iscritti anche Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Sinner in misto agli US Open con Emma Navarro

Nel doppio misto di New York saranno ai nastri di partenza tutti i big, tra cui Sinner, che farà coppia con la beniamina di casa Emma Navarro; Alcaraz, in tabellone con Emma Raducanu, e Djokovic con la connazionale Olga Danilovic. Presenti anche due coppie tutte azzurre: Paolini/Musetti ed Errani/Vavassori, vincitori della passata edizione. La numero della classifica Wta Aryna Sabalenka giocherà invece al fianco di Grigor Dimitrov.