Lazio, Pioli, Mondiale per Club e Musetti: le ultimissime

Tredici-quattordici milioni per Tchaouna. È l’ultima offerta del Burnley, questa annunciata a titolo definitivo come richiesto dalla Lazio. La valutazione era 14-15, la distanza è minima. L’operazione dovrebbe chiudersi a luglio stando agli aggiornamenti di ieri. Non sbloccherebbe l’indice di liquidità e non consentirebbe (da sola) l’apertura del mercato in entrata. Di cessioni ne servirebbero altre e con somme maggiori.

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Al Nassr: è lo stesso club saudita a comunicarlo con una nota ufficiale. Il tecnico italiano, che era approdato in Arabia nello scorso settembre, ora potrà legarsi alla Fiorentina, dove sarà l'erede di Raffaele Palladino.

La FIFA ha aperto un'indagine a carico di Gustavo Cabral. Il calciatore del Pachuca è stato accusato dal difensore del Real Antonio Rudiger di aver pronunciato insulti razzisti nel corso della sfida tra le due squadre, disputata a Charlotte lo scorso 22 giugno e vinta dai blancos di Xabi Alonso.

Lorenzo Musetti non molla e si prepara al ritorno in campo. L'infortunio, che lo aveva costretto al ritiro durante la semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, aveva preoccupato i tifosi ma l'azzurro sembra essere tornato nelle condzioni per giocare senza problemi. In queste ore si sta allenando sui campi di Wimbledon, dove l'anno scorso arrivò fino la semifinale.