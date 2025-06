Musetti non si arrende e punta Wimbledon: "Sto facendo di tutto per giocare a Londra"

Lorenzo Musetti non si arrende e mette nel mirino il torneo di Wimbledon . Proprio in data odierna, giovedì 12 giugno, il tennista carrarino - n.6 del ranking mondiale - ha confermato sui suoi canali social la diagnosi di una lesione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra . Un forfait importante che costringerà Lorenzo a saltare l' Atp 500 del Queen's , in programma tra una settimana a Londra . Già, Londra : la capitale inglese è anche sede del terzo torneo Slam della stagione . Un appuntamento prestigioso, quello sull'erba, al quale Musetti non vuole proprio rinunciare .

Musetti non si arrende e punta Wimbledon: "Sto facendo di tutto per esserci"

Con un post sul proprio profilo Instagram, l'azzurro classe 2002 rincuora così i suoi numerosi fan: "Ciao a tutti. Purtroppo, come avrete visto, mi sono dovuto ritirare dal Queens. Ho ancora bisogno di più tempo di guarigione dall'infortunio che ho subito a Parigi", sottolinea Musetti che poi riaccende una speranza in merito alla sua presenza all'All England Tennis Club londinese: "Io e la mia squadra stiamo facendo tutto il possibile per essere pronti per Wimbledon. Non vedo l'ora di tornare là fuori (in campo, nda) e vedervi tutti!".