F1, MotoGP, Inter e Milan: le ultimissime

Appassionante gara a Spielberg dove si è corso il Gp d'Austria, undicesima prova del Mondiale 2025 di Formula 1. Nonostante il prevedibile risultato finale, con la doppietta McLaren firmata dal pole-man Norris e dal leader della classifica piloti Piastri, è stato proprio il duello in casa 'papaya' ad infiammare la gara. Ferrari sul podio, con Leclerc, e ai piedi del podio, con Hamilton. Subito fuori il 'padrone di casa' Verstappen, centrato in avvio dal 'maturando' Antonelli.

È il giorno della gara del Gran Premio d'Olanda, sull'iconico circuito di Assen. Prosegue il dominio di Marc Marquez, che fa doppietta dopo la vittoria nella Sprint Race e vince anche la gara. Lo spagnolo della Ducati domina e chiude davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia) e al compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Anche la sfida tra Inter e Fluminense, in programma al Bank of America Stadium di Charlotte, potrebbe essere condizionata dal maltempo. Dopo quanto accaduto durante Chelsea-Benfica, durata più di 4 ore a causa di fulmini e saette, cresce l’attenzione sulle condizioni meteo. In North Carolina la sicurezza viene prima di tutto: se vengono rilevati fulmini entro 12,7 km dallo stadio, scatta il cosiddetto 'Seek Cover Protocol’. Questo impone la sospensione immediata della partita e l’evacuazione temporanea del campo, con obbligo per pubblico e squadre di cercare riparo. Il gioco può riprendere solo dopo un periodo senza nuovi fulmini nella zona.

Coinvolto nell'operazione che ha portato Alexis Saelemaekers alla Roma, Tammy Abraham torna alla base e saluta ufficialmente il Milan al termine del prestito. Il club rossonero ha dedicato un sentito messaggio sui social al centravanti inglese. Tanti i commenti positivi dei tifosi del Diavolo, in attesa delle mosse del tandem Allegri-Tare.