PSG, Milan, Atletica e basket: le ultimissime

Il Psg travolge l’Inter Miami del grande ex Messi 4-0 agli ottavi di finale del Mondiale per club e vola ai quarti, dove affronterà la vincente tra Flamengo e Bayern Monaco. Esce di scena l’ultima squadra di Mls dal torneo.

Luka Jovic non è più un giocatore del Milan. Dopo due anni con i rossoneri, l'attaccante serbo non rinnova il contratto e lascia il club. L'ex Real Madrid e Fiorentina ora è svincolato e alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione.

Grazie al successo di Larissa Iapichino nel salto in lungo femminile, l'Italia dell'atletica leggera ha raggiunto la certezza aritmetica della vittoria negli Europei a squadre.

Il Belgio ha vinto gli Europei femminili di basket. Nella riedizione della finale del 2023, le "Belgium Cats" si sono ripetute e hanno confermato l'oro continentale, imponendosi, al "Peace and Friendship Stadium" de Il Pireo, sulla Spagna con il punteggio di 67-65.