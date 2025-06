Lazio, Coni, Cannavaro e Nba: le ultimissime

Giorni difficili in casa Lazio dopo il blocco totale del mercato. Un blocco dovuto ai problemi con l’indice di liquidità, l'indebitamento e il costo del lavoro allargato. I biancocelesti al momento possono solo cedere e si apprestano a vivere una sessione di mercato in difesa per non far partire i big. Non sono mancate le polemiche sul provvedimento restrittivo contro la Lazio, ma il presidente della Figc Gravina ha fatto chiarezza sulla situazione in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: “Le regole del blocco del mercato della Lazio sono sancite in maniera molto chiara già da due anni”.

Il nuovo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. La Fick ha convocato un Consiglio Federale d'urgenza per il 4 luglio 2025.

Dopo la salvezza conquistata nel 2024 alla guida dell'Udinese e la breve esperienza come tecnico della Dinamo Zagabria (esonerato lo scorso aprile dopo essere subentrato a dicembre), Fabio Cannavaro ha voglia di tornare in panchina e il suo futuro potrebbe essere in Cina, dove ha già lavorato in passato. Secondo i media cinesi infatti il 51enne tecnico napoletano avrebbe già avviato i contatti con la federazione e, come riportato da 'Sohu.com', potrebbe "potenzialmente assumere il ruolo di capo allenatore della nazionale cinese già a settembre".

Un campione che non finisce mai di stupire. LeBron James sarebbe pronto a esercitare la sua player option da 52,6 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers per il 2025-26. La notizia arriva da un indiscrezione dell’Associated Press che ha avuto modo di raccogliere la notizia da una fonte anonima, ma vicina allo stesso giocatore. Finora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, né dalla franchigia statunitense, né dallo stesso campione. LeBron - qualora l’indiscrezione venisse confermata - sarebbe l’unico giocatore della storia dell’Nba a disputare 23 stagioni nella massima lega di basket americano.