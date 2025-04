Cannavaro, post social dopo l'esonero dalla Dinamo Zagabria: "Per migliorare serve tempo"

Fabio Cannavaro ha affidato a un post social le proprie riflessioni dopo essere stato esonerato dalla Dinamo Zagabria . Ha parlato a cuore aperto, rivolgendosi ai suoi ormai ex calciatori, ed ha sottolineato che avrebbe avuto bisogno di maggior tempo, con il suo staff, per lasciare il segno.

Cannavaro: "Cambiamenti e miglioramenti significativi richiedono tempo"

Cannavaro ha scritto: "Come molti di voi sanno, è stata presa la decisione congiunta di porre fine al nostro rapporto di lavoro con la GNK Dinamo. Questi ultimi tre mesi e mezzo sono stati pieni di duro lavoro, lunghe giornate, dedizione e perseveranza da parte dello staff tecnico e dei giocatori. Abbiamo dato il massimo per analizzare, elaborare strategie e applicare le nostre competenze e conoscenze per superare gli ostacoli e far progredire la squadra. Cambiamenti e miglioramenti significativi e duraturi richiedono tempo. Affinché una squadra abbia successo, è necessario tracciare un percorso chiaro, al riparo da continui cambiamenti".

Cannavaro ai giocatori della Dinamo Zagabria: "Dovete lavorare sodo insieme"

Cannavaro ha poi aggiunto e concluso: "Non esiste un segreto per il successo. Da persona che ha avuto l'onore di raggiungere le vette del calcio, vorrei dire ai miei giocatori: dovete lavorare sodo insieme, presentarvi ogni giorno, qualunque cosa accada, giocare tutte le partite con la stessa importanza ed essere orgogliosi di indossare la maglia del vostro club. Il modo in cui vi comportate durante gli allenamenti e in campo, così come il modo in cui i vostri avversari, il vostro club e i tifosi vi percepiscono, determinerà dove vi porterà la vostra carriera calcistica. Alla dirigenza, ai colleghi, ai giocatori e ai tifosi della Dinamo, grazie per avermi permesso di far parte della famiglia Dinamo. Vi auguro tutto il meglio. Hvala!".