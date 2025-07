Mondiale per club, Juve, Insigne e Wimbledon: le ultimissime

Simone Inzaghi è alla guida dell'Al Hilal da meno di un mese ma si sta già ritagliando un posto nella storia del club. Dopo aver fermato il Real Madrid sul pari nella fase a gironi, la squadra saudita compie un'impresa ancora più grande eliminando il Manchester City di Guardiola e qualificandosi per i quarti di finale del Mondiale per Club. A Orlando finisce 4-3 ai supplementari per l'Al Hilal.

La Juve è rimasta l'unica italiana ancora coinvolta nel Mondiale per club in seguito all'eliminazione dell'Inter per mano del Fluminense. I bianconeri voglino strappare la qualificazione per i quarti di finale. Agli ottavi lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid di Xabi Alonso. In conferenza stampa Igor Tudor ha presentato la sfida: "Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni”.

Lorenzo Insigne non è più un giocatore del Toronto FC. Il calciatore italiano, campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, ha risolto il proprio contratto con la squadra di MLS nella quale militava dal 2022, anticipando di un anno la scadenza naturale, prevista il 30 giugno del 2026. Adesso il classe 1991 è libero di firmare a zero con una nuova squadra.

Non è stato un debutto facile, ma alla fine Jasmine Paolini è riuscita a portare a casa la vittoria a Wimbledon. La tennista italiana ha superato in rimonta la lettone Sevastova e si è qualificata per il secondo turno, dove attende la russa Kamilla Rakhimova. L'incontro di secondo turno tra Paolini e Rakhimova in programma mercoledì 2 luglio, con orario e campo ancora da definire.