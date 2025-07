Real Madrid-Juve: dove vedere in tv e orario della sfida del Mondiale per Club  

​La Juve vuole staccare il pass per i quarti di finale del Mondiale per club . Per farlo, però, di mezzo c'è il Real Madrid di Xabi Alonso e dell'ex Huijsen. Partita da dentro o fuori, tra l'ultima italiana e l'ultima spagnola rimasta nella competizione. In palio c'è il pass per i quarti di finale della competizione, contro la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey.

Real Madrid-Juve, l'orario

Dove vedere Real Madrid-Juve in diretta tv

Dove vedere Real Madrid-Juve in streaming

Real Madrid-Juve sarà disputata oggi, martedì 1 luglio, alle ore 21 all'Hard Rock Stadium di Miami.Real Madrid-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN , broadcaster del Mondiale per Club che ha deciso di rendere visibili in chiaro tutte le partite del torneo FIFA, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 del palinsesto Sky e nella sezione "App" della Home di SkyQ. La gara verrà trasmessa in diretta tv anche su Canale 5.Servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity, gratis su sito e app. Le omonime applicazioni sono scaricabili comodamente su smartphone e tablet, oltre ad essere accessibili da pc tramite un semplice login. Potrete seguire la partita dell' Inter anche in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.