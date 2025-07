Lazio, Juve, Cremonese e basket: le ultimissime

Nessun pallone tra i piedi, niente corsa sul campo. Riposo totale in vista della ripartenza, che dovrà essere sprint per cancellare gli ultimi mesi di sofferenza. Mattia Zaccagni vive il tempo della convalescenza per prendersi quello del rilancio, dal punto di vista tecnico e atletico. Ha vissuto in affanno il finale della scorsa stagione, la pubalgia l’ha limitato condizionando il suo rendimento nella fase cruciale del campionato. Zac sta seguendo il programma di riatletizzazione, al momento prevede uno stop da ogni fatica, ricomincerà a lavorare a breve sul campo per rimettersi in forma e affrontare al meglio la preparazione agli ordini di Sarri.

Un like che non è passato inosservato. Un commento che ha scatenato le reazioni dei tifosi. Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, è finito nel mirino dei sostenitori bianconeri dopo aver messo un like al commento di Jude Bellingham, che esultava per la vittoria del Real Madrid sulla Juve negli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore della Cremonese. Ad annunciarlo è stata la stessa società lombarda attraverso un comunicato ufficiale. Nicola, reduce dalla salvezza ottenuta sulla panchina del Cagliari, ha firmato un contratto di un anno.

La Dinamo Sassari ha ufficializzato l'ingaggio della guardia statunitense Nate Johnson per la stagione 2025/2026. Nato a Killeen, Texas, il 25 aprile 1998, Johnson è un esterno completo, alto 194 cm, dotato di grande fisicità, talento e capacità realizzativa sia in penetrazione che da media e lunga distanza.