Roma, F1, Errani-Paolini e Bellucci: le ultimissime

La Prima Camera dell'Organismo di controllo finanziario dei club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che riguardano i club sottoposti a monitoraggio nella stagione 2024/25. Tra queste una multa di tre milioni di euro per la Roma per aver: "Leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024”.

Si è aperto con le prime due sessioni di prove libere il Gp di Gran Bretagna. Sul circuito di casa, Lewis Hamilton ha fatto subito la voce grossa, mettendo la sua Ferrari davanti a tutti nella prima sessione di prove libere all'ora di pranzo. Nel pomeriggio è arrivata la reazione della McLaren, con l'altro britannico, Lando Norris, autore del miglior tempo davanti a Charles Leclerc e allo stesso Hamilton.

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile a Wimbledon 2025. La coppia azzurra ha ceduto il passo al duo composto dalla taiwanese Chan e dalla ceca Krejcikova con un netto 6-3 6-2 in appena 69 minuti di gioco.

Termina al terzo turno l'avventura di Mattia Bellucci a Wimbledon. Dopo aver superato Crawford all'esordio ed eliminato il più quotato Lehecka al secondo turno, il 24enne mancino di Busto Arsizio, n.73 del ranking Atp, cade contro il padrone di casa Cameron Norrie (n.61) che si impone in tre set - 7-6 (5), 6-4, 6-3.