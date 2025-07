Mattia Bellucci avanza a Wimbledon: prima volta al terzo turno di uno Slam

ROMA - Mattia Bellucci felice e sorridente a Wimbledon . Il 23enne mancino di Busto Arsizio ha scritto oggi una pagina importantissima della sua carriera, centrando per la prima volta l’accesso al terzo turno di un torneo del Grande Slam. Lo ha fatto con una prestazione magistrale sull’erba londinese, superando in tre set il numero 25 del mondo Jiri Lehecka: 7-6, 6-1, 7-5 in poco meno di due ore e nove minuti di gioco.

Bellucci avanti, che soddisfazione!

Contro uno degli specialisti del verde, finalista al Queen’s solo dieci giorni fa e reduce da ottime prestazioni anche contro Carlos Alcaraz, Bellucci ha giocato un match praticamente perfetto. Per Mattia si tratta della terza vittoria più importante in carriera per classifica dell’avversario, ma forse della più significativa per il palcoscenico e per come è arrivata. Una dimostrazione di maturità e talento che lo proietta in una nuova dimensione. Il sogno continua: Wimbledon ha scoperto un nuovo protagonista italiano.