Sinner, Cobolli, Lazio e Retegui: le ultimissime

Il provino con Vasamì è stato l'antipasto perfetto per il piatto ricco: Jannik Sinner è pronto a giocarsi la semifinale a Wimbledon, dopo aver battuto ai quarti Ben Shelton. I dubbi erano tutti legati alle condizioni del gomito dopo quella caduta durante il match con Dimitrov, ma il campo ha emesso il verdetto: c'è solo un numero 1 in questo momento ed è proprio l'azzurro. Jannik annienta lo statunitense in tre set 7-6, 6-4, 6-4

Si conclude ai quarti di finale la straordinaria avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon, terzo torneo Slam della stagione. Il tennista romano cede in quattro set - 7-6 (2), 2-6, 5-7, 4-6 - a sua maestà Novak Djokovic dopo tre ore e 11' di vera e propria battaglia sul Campo Centrale di Church Road.

Rinviata la conferenza di Maurizio Sarri. Lo fa sapere la Lazio in una lunga nota: "Respingiamo convintamente qualunque tentativo di attribuire alla S.S. Lazio la volontà di limitare la libertà di stampa o di sottrarre il nostro allenatore al legittimo confronto con i giornalisti. La presentazione ufficiale di Mister Sarri, inizialmente prevista per domani, verrà rinviata alla conclusione del ritiro precampionato di concerto con il tecnico”.

Mateo Retegui si avvicina all'Al-Qadsiah. L'attaccante dell'Atalanta, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A con 25 gol segnati, si appresta a lasciare l'Italia e ad approdare in Saudi League, a fronte di un ingaggio da record messo sul piatto dal club saudita. Atalanta e Al-Qadsiah vicine a chiudere l'operazione Retegui. Si tratta di un affare da circa 68 milioni di euro, bonus compresi. 65 milioni di base fissa nelle casse della Dea, più una percentuale solidarietà pari a 3,25 milioni di euro.