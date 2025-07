Theo Hernandez, Dzeko, Juve e Serie A: le ultimissime

Theo Hernandez lascia il Milan e vestirà la maglia dell'Al-Hilal. Ora è ufficiale. Ad annunciarlo è il club rossonero attraverso una nota ufficiale. Il Club rossonero: "Ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Edin Dzeko torna ufficialmente in Serie A. Dopo settimane di attesa l'attaccante bosniaco ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2026, con la possibilità di attivare il rinnovo automatico per un'ulteriore stagione al verificarsi determinate condizioni.

La Juventus lavora per acquistare il cartellino di Francisco Conceiçao. Trattativa in corso con il Porto, la cui richiesta è pari a 25 milioni di euro. Nelle ultime ore, nuova offerta dei bianconeri, che vogliono accontentare Igor Tudor e trattenere il fantasista lusitano. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo e consentire al ragazzo di restare a Torino.

Milan-Como in Australia? Sempre più possibile. Il consiglio della FIGC, infatti, ha dato il proprio via libera, in seguito alla richista fatta dalla Lega Serie A, per far disputare la sfida in programma per la 24esima giornata della Serie A 2025/26 a Perth. Al momento, prima di formalizzare il tutto, sarà necessaria l'autorizzazione da parte della Federazione australiana, dell'Asian Football Federation, della FIFA e della UEFA.