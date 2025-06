Clamoroso, Milan-Como di Serie A potrebbe giocarsi in Australia: "È necessario..."

La Lega Serie A sta valutando una decisione storica , ovvero quella di far disputare una partita del campionato italiano all'estero . Più precisamente in Australia, a Perth . E la partita in questione sarebbe Milan-Como , sfida valida per la 24ª giornata e inserita nel weekend 7-8 febbraio.

Milan-Como all'estero: il motivo

Secondo quanto riportato da The Athletic, la Lega Serie A, in attesa dell'ok della Fifa, starebbe seriamente valutando questa possibilità. Alla base di questa possibile decisione c'è la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'evento è in programma il 6 febbraio e il San Siro sarà occupato, rendendo l'impianto non disponibile nel weekend in cui i rossoneri dovrebbero ospitare il Como.

Milan-Como in Australia, una decisione storica

Finora non c'è mai stata una partita di un campionato europeo giocata all'estero. Tempo fa Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, aveva già aperto a questa possibilità: "Per noi questo progetto è sicuramente un obiettivo; bisognerà anche avere il benestare della federazione locale per un evento del genere, ma noi ci crediamo e vogliamo essere i primi in Europa a farlo".