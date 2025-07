Napoli, Juve, Lazio e volley: le ultimissime

"Arriveranno ancora tanti giocatori". Dopo gli acquisti di De Bruyne e Marianucci, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis conferma la volontà del club azzurro di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Conte, definito "il miglior allenatore che potessimo avere". Nel corso dell'iniziativa "Una notte di cuore", organizzata a Pompei, il presidente del Napoli ha elogiato il tecnico, promettendo nuovi colpi in entrata.

Gatti 2030, ci siamo. È tutto fatto per il rinnovo del contratto del centrale bianconero: le parti hanno trovato l’intesa per il prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2028, per due anni, fino appunto al 2030. La firma, e il relativo annuncio, arriveranno a fine mese

Si chiude lunedì, l’operazione è in dirittura d’arrivo. Floriani Mussolini oggi verrà esentato dalle visite mediche a Formello. Lo aspetta la Cremonese. Si è imposta battendo la concorrenza della famiglia Pozzo che lo avrebbe voluto portare al Watford (in Inghilterra) attraverso l’Udinese

Non si ferma la corsa della Nazionale Under 16 femminile di pallavolo ai Campionati Europei di categoria. Le azzurrine oggi, a Tirana, hanno conquistato la settima vittoria consecutiva nella manifestazione continentale, superando con un netto 3-0 (25-16 25-10 25-5) le padrone di casa dell'Albania.