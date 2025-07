Pioli, Messias, Berrettini e Milan: le ultimissime

Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex allenatore del Milan, reduce dall'esperienza in Arabia Saudita alla guida dell'Al Nassr, torna a Firenze per aprire un ciclo triennale. Accordo fino al 30 giugno 2028.

Il Genoa ha ufficializzato il rinnovo di Junior Messias. Nonostante il suo contratto con i rossoblù fosse scaduto da 12 giorni, con la fine di giugno, l'ex Milan ha trovato l'accordo con il club per rimanere nella prossima stagione. Arrivato in Liguria nel 2023 dopo il ritorno in Serie A, ha realizzato tre gol e un assist in 36 partite con i rossoblù. L'ultima stagione ha dovuto affrontare parecchi infortuni che hanno frenato il suo rendimento.

Matteo Berrettini sta attraversando un periodo complicato che rischia di prolungarsi oltre il previsto. Il tennista azzurro, eliminato al primo turno di Wimbledon, dovrà infatti rinunciare ai tornei di Gstaad e Kitzbuhel, dove si sarebbe presentato da campione in carica, a causa di alcuni problemi fisici.

Niente Milan per Archie Brown, che ha scelto di sposare il progetto tecnico del Fenerbahce e di accettare la proposta di José Mourinho. Promessa mantenuta, con il difensore del Gent che aveva già detto sì ai turchi due giorni fa. Battuta la concorrenza dei rossoneri, che avevano provato ad inserirsi.