Roma, ciclismo, Serie B e sci: le ultimissime

A un passo da Rios. La Roma sta per acquistare il centrocampista preferito di Gasperini. In serata Ricky Massara ha informato il Palmeiras di essere disposto a raggiungere la valutazione richiesta, 30 milioni. Allo studio è ora la divisione tra parte fissa e variabile.

Il mondo del ciclismo piange Samuele Privitera, morto ieri sera dopo una terribile caduta al Giro della Valle d'Aosta. Il giovane ciclista - disorientato da un dosso lungo una discesa - aveva perso il caschetto prima di andare a sbattere contro un cancello lungo il percorso della tappa: l'impatto, e il successivo trauma cranico, gli è stato fatale. Nonostante i soccorsi immediati, il diciannovenne ha perso la vita dopo essere stato trasportato in ospedale.

Alex Schwazer entra nel mondo del calcio. Il marciatore olimpionico, ritiratosi dall'attività agonistica per intraprendere la carriera da allenatore, sarà il nuovo consulente del Sudtirol. Il club di Serie B potrà contare su un grande esperto della preparazione atletica per la prossima stagione

Lutto nel mondo dello sport e dello sci in particolare per la tragica scomparsa di Audun Groenvold, leggenda dello sci norvegese, che non è sopravvissuto alle conseguenze del fulmine che lo aveva colpito lo scorso sabato, mentre si recava alla baita di famiglia. Subito soccorso, è rimasto due giorni tra la vita e la morte, finché il suo cuore ha cessato di battere.