Beukema, Liverpool, nuoto e Baumgartner: le ultimissime

Sta per iniziare l’avventura di Sam Beukema con la maglia del Napoli. Il difensore centrale olandese, ex Bologna, è arrivato nella serata di giovedì 17 luglio a Roma, ed è stato protagonista stamattina di una tappa fondamentale per il suo trasferimento: le visite mediche a Villa Stuart, prima della firma sul contratto che lo legherà agli azzurri.

Il Liverpool è ancora molto scosso dalla morte di Diogo Jota avvenuta dopo un incidente stradale. Il club ha deciso nelle ultime ore di intraprendere una nuova iniziativa per serbare la memoria del proprio giocatore. I dirigenti - in accordo con la famiglia del giocatore - hanno deciso di togliere dalla disposnibilità dei propri tesserati la maglia numero 20. Per celebrarne la memoria, è stata creata una sezione speciale del sito web, denominata “Forever”.

Ancora due medaglie d’argento per l’Italia ai Mondiali di nuoto in acque libere, in corso a Singapore. Dopo i successi nella 10 km, gli azzurri si ripetono anche nella 5 km, grazie alle brillanti prestazioni di Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci.

Tragedia a Fermo, dove il celebre base jumper e paracadutista Felix Baumgartner è morto in volo. Fatale un malore dopo che si era lanciato con il parapendio a motore. L'austriaco, 56 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato a terra. Lo schianto su una struttura in legno vicino ad una piscina, con una giovane animatrice che è rimasta ferita ed è al momento ricoverata, anche se non è in pericolo di vita. Baumgartner è stato subito soccorso ma non è stato caricato sull'eliambulanza: il suo cuore ha smesso di battere dopo pochi minuti.