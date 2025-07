Lucca, San Siro, Bastad e Platini: le ultimissime

Ieri le visite mediche, oggi l'annuncio: Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una lunga giornata a Villa Stuart per i controlli, l'attaccante si è spostato verso Dimaro per raggiungere il resto della squadra e firmare il contratto. In mattinata il Napoli ha poi presentato il nuovo acquisto con un comunicato stampa e un messaggio social del presidente De Laurentiis.

La candidatura di Milano per ospitare le partite di Euro 2032, il torneo che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia, è in serio pericolo. Il motivo? Lo stadio San Siro non rispetta i criteri UEFA, nonostante la città lombarda sia considerata pienamente idonea per quanto riguarda trasporti, strutture ricettive e simili. La notizia è emersa al termine di un incontro istituzionale svoltosi a Palazzo Marino, alla presenza di Inter, Milan, FIGC, UEFA e del sindaco Giuseppe Sala. Brutta sorpresa per Michel Platini: l’ex fuoriclasse francese è stato vittima di un furto con scasso nella sua abitazione nelle Bocche del Rodano, in Francia.

Momento di grande forma per Lorenzo Darderi sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia. Il tennista italo-argentino ha superato 6-0, 6-2 l'argentino Sebastian Baez

Brutta sorpresa per Michel Platini: l’ex fuoriclasse francese è stato vittima di un furto con scasso nella sua abitazione nelle Bocche del Rodano, in Francia. Venerdì mattina, intorno alle 5:30, Platini sarebbe stato svegliato da rumori provenienti dal giardino. Affacciandosi, avrebbe notato un uomo incappucciato che, alla sua vista, sarebbe fuggito. Dopo aver controllato, Platini avrebbe scoperto segni di effrazione in una dependance della casa dove conserva i suoi trofei.