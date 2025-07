De Bruyne, Calhanoglu, pallanuoto e Sergio Campana: le ultimissime

In casa Napoli è stato il giorno della presentazione di Kevin De Bruyne. Nel corso del ritiro di Dimaro, dove gli azzurri stanno preparando la stagione che verrà, il centrocampista belga, che è stato il primo rinforzo a disposizione di Antonio Conte. “Napoli credo che sia stata l'opzione migliore per me sotto tutti i punti di vista”.

"Calhanoglu non ha mai chiesto di essere ceduto, né abbiamo mai ricevuto offerte per lui. Non è mai stato messo sul mercato e l'Inter spera di poter andare avanti a lungo con lui": così il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha provato ad allontanare tutte le voci di mercato attorno a Calhanoglu. Ma dalla Turchia continuano a insistere per un suo ritorno in patria. Prima il tentativo, definito spregiudicato dallo stesso Ausilio, del Galatasaray. Ora è spuntata la nuova pista che porterebbe a un tentativo del Fenerbahce.

Un sogno infranto. La Nazionale femminile di pallanuoto esce di scena ai Mondiali di Singapore perdendo contro l’Ungheria nella sfida dei quarti di finale. La selezione magiara si impone con il punteggio finale di 12-9

È morto questa notte Sergio Campana, 91 anni, storico presidente dell'Assocalciatori. Ex calciatore, aveva guidato il sindacato dei giocatori per 43 anni, dal 1968 al 2011. Campana è deceduto nella sua città di nascita, Bassano del Grappa