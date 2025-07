Inter, Ausilio esce allo scoperto: "Lookman ci piace, parliamo con l'Atalanta"

"Calhanoglu mai stato sul mercato, Leoni non è una priorità"

Dopo essersi esposto su Lookman, Ausilio si tira indietro sulle altre situazioni circolate con più insistenza nelle ultime settimane: "Calhanoglu non ha mai chiesto di essere ceduto, né abbiamo mai ricevuto offerte per lui. Non è mai stato messo sul mercato e l'Inter spera di poter andare avanti a lungo con lui. Leoni? Non può non piacere, è un giovane di grande talento, che ha già dimostrato di avere qualità. Ma il Parma credo voglia tenerlo e in ogni caso per noi al momento la difesa non rappresenta una priorità, stiamo lavorando su altri reparti".