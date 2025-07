Roma, Napoli, Lookman e Saponara: le ultimissime

El Aynaoui è arrivato a Roma dopo l'improvvisa accelerata nella trattativa con il Lens che ha portato a un'intesa definitiva per l'acquisto a 25 milioni totali tra parte fissa e bonus, per lui pronto un contratto da cinque anni. Lo scatto decisivo ha permesso al club di accogliere subito El Aynaoui, che ha raggiunto la Capitale in volo da Parigi sbarcando a Fiumicino alle 23:10.

Mai come ieri nei quattordici anni d'amore tra il Napoli e Dimaro: cinquemila tifosi hanno colorato d'azzurro le tribune, le strade, la piazza e il grande prato che guarda lo stadio di Carciato. Un grandissimo successo per il club partenopeo.

Il Napoli piomba su Ademola Lookman. Nei giorni dell'affondo dell'Inter, in trattativa con l'attaccante e con l'Atalanta, è spuntato il terzo incomodo con lo scudetto, con un'offerta importante recapitata direttamente al giocatore attraverso i suoi agenti.

Riccardo Saponara appende gli scarpini al chiodo e dice addio al calcio giocato. Il fantasista originario di Forlì, all'età di 34 anni, ha scelto di chiudere qui la sua carriera agonistica tra i professionisti