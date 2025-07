Ferguson, Sinner, Juve e basket: le ultimissime

Ora è ufficiale: Evan Ferguson è un nuovo calciatore della Roma, che ha annunciato l'arrivo dal Brighton dell'attaccante irlandese, sbarcato nella Capitale nella serata di domenica scorsa

A sorpresa Umberto Ferrara torna a far parte dello staff di Jannik Sinner. Allontanato lo scorso settembre dopo il caso Clostebol, il preparatore atletico è rientrato nel team del numero uno al mondo con effetto immediato: sarà presente già domani alla ripresa degli allenamenti a Montecarlo.

Porte girevoli in casa Juve. È fatta per Joao Mario del Porto, mentre è ai saluti Alberto Costa. Ai dettagli l'operazione che vede coinvolti i bianconeri e il club lusitano, pronto a riportare in patria il classe 2003 arrivato a Torino nel mercato di gennaio. Definite anche le cifre dell'affare.

Altro colpo in entrata per l'Olimpia Milano. Con una nota ufficiale, il club biancorosso annuncia di "aver raggiunto un accordo pluriennale (fino al 2027, ndr) con Vlatko Cancar, ala di 2 metri e 3 centimetri, nato il 10 aprile 1997 a Capodistria, in Slovenia, proveniente dai Denver Nuggets".