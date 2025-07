Roma, Lazio, Lega Pro e wrestling: le ultimissime

Secondo test dell'era Gasperini per la Roma. A undici giorni dall'inizio della preparazione, la Roma a Trigoria affronta l'UniPomezia, formazione di Serie D. Out ancora Pellegrini, Dovbyk e Salah-Eddine, il mattatore è senza dubbio Evan Ferguson. Sono suoi 4 dei 9 gol con cui la Roma stravince la seconda amichevole, a cui si aggiunge un assist.

Maurizio Sarri è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa nella media room del centro sportivo di Formello. "Non posso essere garante dei risultati o del mercato. Io garantisco la mia professionalità e di dare l'anima e so che non basterà. Abbiamo bisogno che la gente ci stia accanto, anche criticandoci tutta la settimana penso che la domenica ci sosterrà. Io mi aspetto e mi auguro che il popolo laziale sia partecipe al 100%”. Queste alcune delle parole del tecnico.

Il Consiglio Federale oggi ha reintegrato l'organico della Lega Pro, che ha perso Lucchese, Spal e Brescia. Sono state così riammesse l’Aurora Pro Patria e le società Inter Under 23 e il Ravenna, che ha vinto la finale playoff di Serie D del proprio girone oltre che la Coppa Italia, secondo l'ordine stabilito con il criterio dell'alternanza per i ripescaggi.

É morto Hulk Hogan. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, con l'intervento di paramedici e polizia per un "arresto cardiaco" a Clearwater, in Florida, presso la sua abitazione.