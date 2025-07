Scherma, Ndoye, Roma e Premier League: le ultimissime

Dopo il trionfo nel fioretto a squadre maschile, altro grande successo per la scherma italiana, che si gode il settimo titolo iridato nella storia della sciabola. Un successo di portata storica, ottenuto per 45-37 contro i maestri dell'Ungheria, per la prima volta superati in una finale. Curatoli, Torre, Neri e uno scatenato Gallo vincono in rimonta sui magiari e regalano la sesta medaglia alla spedizione azzurra

Niente Napoli per Dan Ndoye: l'esterno sinistro andrà al Nottingham Forest per 40 milioni. Mancano solo i dettagli per chiudere l'accordo. Sfuma così l’obiettivo di mercato per Conte. Lo svizzero, 24 anni, vuole trasferirsi in Premier anche se dovrà rinunciare a giocare la Champions.

Dopo aver rinnovato il contratto di Mile Svilar fino al 30 giugno 2030, la Roma ha concluso la sua ricerca di una valida alternativa al portiere serbo: si tratta di Devis Vásquez. Il ventisettenne estremo difensore colombiano si è da poco svincolato dal Milan, che nel gennaio 2023 lo aveva acquistato dal Guaranì. Nell'ultima stagione Vásquez è stato prestato all’Empoli.

Granit Xhaka è sempre più vicino a diventare un nuovo centrocampista del Sunderland. Il calciatore svizzero è pronto a tornare in Premier League, dove già ha militato in carriera con l'Arsenal, con la formazione neopromossa diretta dall'ex direttore generale della Roma Ghisolfi.