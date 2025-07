Lookman, Carles Perez, Fiorentina e tennis: le ultimissime

"Lookman vuole andare via. L'Inter lo vuole, ma decide l'Atalanta". Così Luca Percassi durante la presentazione del terzino sinistro Honest Ahanor. L'amministratore delegato della Dea ha colto l'occasione per fare il punto sulla trattativa.

Carles Pérez, l’attaccante spagnolo di proprietà del Celta Vigo, attualmente in prestito all’Aris Salonicco, è stato ricoverato in ospedale in Grecia dopo essere stato morso nella zona genitale da un altro cane durante una passeggiata con il suo animale domestico. Secondo quanto riferito, mentre stava portando a spasso il suo cane, un altro cane si è avventato su di lui: il morso ha provocato tagli profondi nell’area genitale, costringendo il giocatore al ricovero e ad accertamenti medici urgenti.

Lucas Beltran è un passo dalla cessione. La trattativa tra la Fiorentina e il Flamengo è in fase avanzata, resta da convincere l’attaccante argentino: la sua decisione finale è attesa entro un paio di giorni. Qualora dovesse decidere di non trasferirsi in Brasile, il Flamengo cambierà obiettivo.

Matteo Berrettini non prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati, in programma in Ohio (Stati Uniti) dal 7 agosto. La notizia è arrivata a una settimana dall'inizio dell'evento ed è particolarmente preoccupante. Per il tennista azzurro si tratta infatti del quarto forfait consecutivo.