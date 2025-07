Roma-Cannes, Sinner, F1 e nuoto: le ultimissime

La Roma supera il Cannes nell’amichevole di questo pomeriggio allo stadio Tre Fontane. Un’altra uscita convincente degli uomini di Gasperini in vista della nuova stagione.

Dopo il trionfo a Wimbledon e la meritata settimana di vacanza a Porto Cervo, in Sardegna, Jannik Sinner è tornato a Montecarlo e ha ripreso gli allenamenti. L'obiettivo è arrivare al massimo della forma allo US Open, anche se prima giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, dove è chiamato a difendere il titolo.

Fred Vasseur sarà ancora il Team Principal della Ferrari per le prossime stagioni di Formula 1. Dopo settimane di voci e indiscrezioni che facevano pensare ad un possibile addio, è arrivato l'annuncio ufficiale: l'ingegnere francese ha firmato un nuovo contratto pluriennale. Vasseur, arrivato nel 2023 alla Rossa, potrà dunque continuare a lavorare per riportare la Scuderia di Maranello ai vertici della Formula 1.

Non solo gloria ai Mondiali di Nuoto di Singapore. Ma anche tanta delusione. Questa volta la strategia di risparmiare energie non paga: Thomas Ceccon è stato estromesso dalla gara dei 200 dorso. Il nuotatore vicentino è il primo degli esclusi, e resta fuori per soli quattro centesimi.