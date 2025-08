Ghilardi, Flaminio, nuoto e F1: le ultimissime

Tutto pronto per l'inizio della nuova avventura con la Roma per Daniele Ghilardi. Il difensore, proveniente dall'Hellas Verona, è arrivato alla stazione Termini dove è stato accolto da alcuni tifosi. "Sono molto contento di essere qua, spero si faccia una grande annata. Preoccupato per gli allenamenti? No, macché preoccupato": queste le sue parole prima di salire in macchina per andare a sostenere le visite mediche.

Il presidente della Lazio l’8 luglio del 2024 aveva ufficializzato davanti al Sindaco di Roma l’interesse per l’assegnazione del Flaminio. Nel dicembre successivo presentò uno studio di pre-fattibilità, un progetto preliminare, non un’istanza formale. E da allora nulla è cambiato. E’ per questo motivo che il Comune di Roma ogni volta che riceve istanze di richiesta di accesso agli atti sul caso Flaminio, da parte di vari enti o soggetti, risponde che «l’iter istruttorio è subordinato all’effettiva istanza formale da parte della società e idonea documentazione prevista dalla normativa vigente». E’ successo anche ieri dopo l’ultima lettera di chiarimento protocollata in Campidoglio e che ha ricevuto risposta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Il progetto ufficiale non è mai stato presentato, Lotito conta di farlo appena concluderà il suo giro di ricognizione per evitare intoppi durante la Conferenza dei Servizi.

Tutti con Sara Curtis, ma non basta. L'azzurra è ottava in vasca nella finale 100 stile libero. Lontana dal podio anche la 4x200 sl uomini, che chiude settima. Ceccon invece vola in finale nei 100 farfalla con il record italiano, demolito a sua volta da Silvia Di Pietro nei 50 farfalla donne e anche lei qualificata alla finale.

Il weekend del Gran Premio d'Ungheria, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, si apre con il dominio di Lando Norris nella prima sessione di prove libere. Sul circuito dell'Hungaroring, il britannico della McLaren fa registrare il miglior tempo in 1'16"052, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri (+0.019) e alla Ferrari di Charles Leclerc.