Roma, Lazio, Fiorentina e Milan: le ultimissime

La Roma ha vinto contro l'Everton in un'amichevole in famiglia. I Toffees, così come i giallorossi, sono di proprietà dei Friedkin, che hanno assistito sperando in una prova valida da parte di entrambe le squadre. La Roma non ha deluso le aspettative, disputando una gara molto solida, decisa ancora una volta dal mancino di Matias Soulé.

La quinta amichevole della Lazio sa di vittoria. Un gol di Cancellieri nella ripresa, a conclusione di un contropiede ben orchestrato da Dele-Bashiru e Pedro, stende il Burnley e regala la vittoria a Sarri. Al Turf Moor (22 mila posti di capienza) finisce 1-0, esultano i biancocelesti.

Dopo la sconfitta contro il Leicester (2-0) e il pari a reti inviolate con il Nottingham Forest, la Fiorentina pareggia 1-1 (poi sconfitta ai rigori) a Old Trafford nella sfida contro il Manchester United di Amorim. A segno Sohm, alla sua prima apparizione in maglia viola, e Gosens, con un autorete.

A Dublino termina in parità, 1-1, il quarto test estivo della formazione di Allegri. Buone indicazioni dall’esordio di Jashari e dal ritorno al gol di Gimenez. Avvio vivace del Leeds, pericoloso con Gnonto e con Stach che colpisce la traversa, poi al 30’ il messicano sblocca il risultato. Nella ripresa girandola di sostituzioni e rete del pareggio firmata ancora da Stach