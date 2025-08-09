Dove vedere Everton-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta (4-0) contro l'Aston Villa, la Roma torna in campo per il secondo test precampionato in Inghilterra. Appuntamento nel nuovo Hill Dickinson Stadium di Liverpool per la sfida contro l'Everton di Moyes. Per Gasperini sarà l'occasione per continuare a rodare modulo e sincronismi in vista dell'inizio della prossima stagione con un'altra amichevole contro una squadra di Premier League.
Everton-Roma, l'orario dell'amichevoleEverton-Roma, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 16, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.
Dove vedere Everton-Roma in diretta tv
L'amichevole tra Everton e Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile installare l'app di DAZN, accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Everton-Roma, diretta streaming
Servizio streaming attivo, previo abbonamento, sul sito internet di DAZN, o scaricando l'app su dispositivi mobili. Potrete seguire Everton-Roma anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Everton-Roma, le probabili formazioni
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto. All.: Moyes.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Koné, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Ferguson. All.: Gasperini.
