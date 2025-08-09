Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Everton-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Nuovo test precampionato per la squadra di Gian Piero Gasperini, impegnata in Inghilterra contro la formazione di Moyes: le ultime in vista del calcio d'inizio
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la sconfitta (4-0) contro l'Aston Villa, la Roma torna in campo per il secondo test precampionato in Inghilterra. Appuntamento nel nuovo Hill Dickinson Stadium di Liverpool per la sfida contro l'Everton di Moyes. Per Gasperini sarà l'occasione per continuare a rodare modulo e sincronismi in vista dell'inizio della prossima stagione con un'altra amichevole contro una squadra di Premier League.

Everton-Roma, l'orario dell'amichevole

Everton-Roma, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 16, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Dove vedere Everton-Roma in diretta tv

L'amichevole tra Everton e Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile installare l'app di DAZN, accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Everton-Roma, diretta streaming

Servizio streaming attivo, previo abbonamento, sul sito internet di DAZN, o scaricando l'app su dispositivi mobili. Potrete seguire Everton-Roma anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutte le news di Roma

Everton-Roma, le probabili formazioni

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto. All.: Moyes.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Koné, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Ferguson. All.: Gasperini.

Tutte le news di Roma

