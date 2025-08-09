Dove vedere Everton-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta (4-0) contro l'Aston Villa , la Roma torna in campo per il secondo test precampionato in Inghilterra. Appuntamento nel nuovo Hill Dickinson Stadium di Liverpool per la sfida contro l' Everton di Moyes . Per Gasperini sarà l'occasione per continuare a rodare modulo e sincronismi in vista dell'inizio della prossima stagione con un'altra amichevole contro una squadra di Premier League .

Everton-Roma, l'orario dell'amichevole

Dove vedere Everton-Roma in diretta tv

Everton-Roma , amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

L'amichevole tra Everton e Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile installare l'app di DAZN, accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Everton-Roma, diretta streaming

Servizio streaming attivo, previo abbonamento, sul sito internet di DAZN, o scaricando l'app su dispositivi mobili. Potrete seguire Everton-Roma anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.