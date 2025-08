Aston Villa-Roma diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

La Roma affronta l'Aston Villa nella prima delle due amichevoli che disputerà in Inghilterra, le ultime prima dell'inizio del campionato di Serie A, in programma il 23 agosto contro il Bologna all'Olimpico. Una marcia di avvicinamento scandita dall'intervista in esclusiva di Gianluca Mancini a Il Corriere dello Sport-Stadio. Ora la parola passa al campo. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.