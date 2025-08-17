Zalewski, Lukaku, Juve e Premier League: le ultimissime

Tutto confermato su Nicola Zalewski: Atalanta e Inter hanno trovato oggi l'accordo per il trasferimento dell'esterno polacco a Bergamo, sulla base di 17 milioni di euro.

L'infortunio di Lukaku, costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida contro l'Olimpiacos, ultima amichevole precampionato del Napoli, preoccupa Conte e la dirigenza azzurra. Il club teme che il centravanti belga sia costretto ad un lungo stop. E sta valutando come comportarsi sul mercato.

"Il Gremio e la Juve hanno raggiunto un accordo per il ritorno in Brasile di Arthur Melo". A riferirlo è l'emittente brasiliana Radio Pachola secondo cui si attenderebbe solo la firma, prevista nelle prossime ore, per definire il trasferimento di Arthur nel club dal quale nel 2018 era iniziata la sua avventura europea con la maglia del Barcellona.

L'Arsenal ha segnato presto all'Old Trafford e poi ha respinto i ripetuti attacchi del Manchester United, nella partita d'esordio della Premier League. Il calcio d'angolo di Declan Rice è stato insaccato di testa sul secondo palo da Riccardo Calafiori (13') dopo che Altay Bayindir, il portiere turco preferito ad André Onana, era uscito a vuoto.