Come sta Lukaku: le sue condizioni dopo l'infortunio in amichevole con il Napoli

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Romelu Lukaku è stato costretto a lasciare il campo alla mezz'ora del primo tempo dell'ultima amichevole stagionale del Napoli, contro l'Olympiacos a Castel Di Sangro. L'attaccante belga è rimasto a terra dolorante in seguito a una conclusione con il sinistro dal limite dell'area. Per lui sono previsti accertamenti nelle prossime ore.
Per Lukaku possibili accertamenti lunedì
Romelu Lukaku ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Vistosamente dolorante, subito conscio di aver rimediato un problema di natura muscolare, l'attaccante è uscito sulle sue gambe. Previsti probabilmente lunedì gli accertamenti.