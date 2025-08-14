Come sta Lukaku: le sue condizioni dopo l'infortunio in amichevole con il Napoli

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Romelu Lukaku è stato costretto a lasciare il campo alla mezz'ora del primo tempo dell'ultima amichevole stagionale del Napoli, contro l'Olympiacos a Castel Di Sangro. L'attaccante belga è rimasto a terra dolorante in seguito a una conclusione con il sinistro dal limite dell'area. Per lui sono previsti accertamenti nelle prossime ore.