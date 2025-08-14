Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Come sta Lukaku: le sue condizioni dopo l'infortunio in amichevole con il Napoli

L'attaccante costretto a uscire dal campo nel primo tempo della sfida con l'Olympiacos
Come sta Lukaku: le sue condizioni dopo l'infortunio in amichevole con il Napoli© LAPRESSE
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Romelu Lukaku è stato costretto a lasciare il campo alla mezz'ora del primo tempo dell'ultima amichevole stagionale del Napoli, contro l'Olympiacos a Castel Di Sangro. L'attaccante belga è rimasto a terra dolorante in seguito a una conclusione con il sinistro dal limite dell'area. Per lui sono previsti accertamenti nelle prossime ore.

Per Lukaku possibili accertamenti lunedì

Romelu Lukaku ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Vistosamente dolorante, subito conscio di aver rimediato un problema di natura muscolare, l'attaccante è uscito sulle sue gambe. Previsti probabilmente lunedì gli accertamenti.
 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Furia Conte in amichevoleLa partita contro l'Olympiacos