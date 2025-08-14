Napoli-Olympiacos diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

17:33

La formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; McTominay; Politano, Lukaku.

A disposizione: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco.

17:24

Lukaku su Lucca: "Può aiutarci"

Lorenzo Lucca si sta dimostrando in grande forma in questa pre-season del Napoli, avendo segnato tanti gol in amichevole. Il suo compagno di reparto, Lukaku, ha parlato di lui da Castel di Sangro: "Ha fatto tanti gol in questo ritiro, tatticamente e fisicamente si sta impegnando molto in questi ritiri. Penso che sia un giocatore che può aiutare la squadra, deve continuare così: lo aiuteremo ad integrarsi".

17:09

Conte: "Siamo ancora in ricostruzione"

"Al primo anno, abbiamo vinto uno scudetto in maniera incredibile, è stato qualcosa di straordinario, per merito dei ragazzi, ma continuiamo ad essere in ricostruzione, perché dobbiamo fare il secondo step e poi il terzo. Sarò contento a fine ciclo se avrò dato una stabilità calcistica, oltre alla stabilità finanziaria che già c'è". Questa una delle dichiarazioni di Antonio Conte nell'ultima conferenza stampa alla fine del ritiro. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

16:55

Dove vedere la partita in tv

Napoli-Olympiacos sarà trasmessa in diretta tv in pay per view su DAZN e Sky Primafila, al prezzo di €9,99. È possibile attivare l'app di DAZN su una comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Mentre in streaming sarà disponibile su DAZN, Sky Go, Now e OneFootball, sempre in pay per view.

16:45

Napoli-Olympiacos, cresce l'attesa

Tutto pronto allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per l'amichevole tra Napoli e Olympiacos: fischio d'inizio in programma alle 18.

Stadio Teofilo Patini - Castel di Sangro