Juve, Lazio, Atalanta e Milan: le ultimissime

È stata una lunga estate quella della Juventus , che passando per una dignitosa partecipazione al Mondiale per Club e la conferma in panchina di Tudor , arrivava alla prima giornata di Serie A con un mercato ancora tutto da definire, o almeno da rifinire. In uno Stadium tutto esaurito, i bianconeri del tecnico croato hanno però approcciato al meglio la nuova stagione, imponendosi per 2-0 sul Parma di Cuesta , allenatore sconosciuto ai più e dunque ancora tutto da scoprire.

L'esordio della Lazio a Como è da dimenticare. Fabregas, l'allievo, batte e dà una lezione di calcio a Sarri, il maestro che lo aveva allenato al Chelsea. Douvikas e Nico Paz (giocatore superiore) decidono una partita in cui i biancocelesti non sono mai riusciti a imporsi, nemmeno un attimo.

Dopo dieci anni di era Gasperini l'Atalanta riparte da Ivan Juric e lo fa pareggiando 1-1 in rimonta (autorete di Hien e gol di Scamacca) nella prima giornata di Serie A in casa contro il Pisa, guidato invece dal suo nuovo tecnico Alberto Gilardino e finalmente protagonista nel massimo campionato a 34 anni di distanza dall'ultima volta.

Il trasferimento al Milan di Victor Boniface potrebbe essere definitivamente saltato. Ieri l'attaccante nigeriano è rientrato in Germania dopo le visite mediche più approfondite richieste dal club di via Aldo Rossi, un segnale poco incoraggiante seguito dalle ultime dichiarazioni del direttore sportivo del Bayer Leverkusen. Simone Rolfes ha infatti chiuso al passaggio in rossonero di Boniface.