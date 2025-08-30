Bologna, Hojlund, Fiorentina e F1: le ultimissime

Il Bologna di Vincenzo Italiano centra la prima vittoria in campionato, battendo di misura il Como di Cesc Fabregas, grazie al gol partita di Riccardo Orsolini, servito alla perfezione da Castro. Non basta la reazione di Nico Paz e compagni, che non riescono ad evitare il primo ko stagionale.

Napoli-Hojlund al traguardo. Le parti stanno chiudendo l’accordo, ultimi dettagli. Affare da 45 milioni in prestito con obbligo condizionato alla qualificazione alla prossima Champions. Con minima percentuale alla rivendita riconosciuta allo United. L'attaccante sulla carta va a prendere il posto di Lukaku, che si è infortunato durante il precampionato.

L’ACF Fiorentina ha ufficializzato oggi il prolungamento del contratto con l’attaccante Moise Kean, estendendo la sua permanenza in maglia viola fino al 30 giugno 2029. Continua così la bella storia tra la punta e il club viola.

Le McLaren di Piasti e Norris hanno fanno il vuoto nelle qualifiche del GP d’Olanda, appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton si devono accontentare della sesta (0.678) e settima posizione