Napoli, shock Lukaku: come sta, quando può rientrare e i retroscena di chi lo conosce bene

NAPOLI - L'infortunio è grave come si temeva: Romelu Lukaku sarà costretto a un lungo stop . Resterà ai box minimo tre mesi , ma il rischio è di rivederlo in campo addirittura nel 2026 . Il verdetto degli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital è stato comunicato ieri dal club in tarda mattinata: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica». Resta concreta, dunque, l' ipotesi di un intervento . Valutazioni in corso.

Big Rom ko

Le sensazioni non erano buone. Il primo ad accorgersene era stato proprio lui, Big Rom, ko in amichevole contro l'Olympiacos proprio al tramonto dei due ritiri. Aveva lavorato bene, era in forma, si sentiva pronto ad affrontare un'altra super stagione avendo sfruttato per intero l'estate dopo quella vissuta da solo (quando era ancora del Chelsea) un anno fa. Invece alla mezz'ora del primo tempo, dopo un contrasto e una conclusione dalla distanza, ha sentito dolore, si è fermato, si è lasciato cadere e nello sguardo rivolto a Conte e allo staff medico aveva già lo spoiler della brutta notizia.