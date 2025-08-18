Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Infortunio Lukaku, l'esito degli esami: la diagnosi e i tempi di recupero dell'attaccante del Napoli

Si prospetta un lungo stop per Big Rom dopo il problema accusato in amchevole contro l'Olympiakos
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per il Napoli. L'esito degli esami ai quali si è sottoposto Romelu Lukaku hanno restituito la peggiore delle ipotesi possibili: una lesione di alto grado. Un lungo stop attende l'attaccante belga, che sarà costretto a restare fermo almeno tre mesi. Si teme, però, che i tempi di recupero possano protrarsi ulteriormente. Gli approfondimenti relativi all'entità dell'infortunio riportato hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, come reso noto dal Napoli attraverso un comunicato ufficiale. L'infortunio è avvenuto intorno alla mezz'ora dell'amichevole contro l'Olympiakos quando Lukaku ha accusato il problema dopo aver calciato in porta.

Infortunio Lukaku, il comunicato del Napoli

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Lukaku: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Con l'infortunio di Lukaku e il solo Lucca rimasto a disposizione nel ruolo di centravanti, la società azzurra potrebbe tornare sul mercato.

