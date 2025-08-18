Infortunio Lukaku, l'esito degli esami: la diagnosi e i tempi di recupero dell'attaccante del Napoli

Brutte notizie per il Napoli. L'esito degli esami ai quali si è sottoposto Romelu Lukaku hanno restituito la peggiore delle ipotesi possibili: una lesione di alto grado. Un lungo stop attende l'attaccante belga, che sarà costretto a restare fermo almeno tre mesi. Si teme, però, che i tempi di recupero possano protrarsi ulteriormente. Gli approfondimenti relativi all'entità dell'infortunio riportato hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, come reso noto dal Napoli attraverso un comunicato ufficiale. L'infortunio è avvenuto intorno alla mezz'ora dell'amichevole contro l'Olympiakos quando Lukaku ha accusato il problema dopo aver calciato in porta.