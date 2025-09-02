Sinner, Openda, Serie C e basket: le ultimissime

Anche i giornali transalpini si rassegnano allo strapotere di Jannik Sinner. L’ennesima prestazione agli US Open contro il kazako Alexander Bublik non è passata inosservata: punteggio finale 6-1, 6-1, 6-1. All’’indomani del successo contro Bublik, anche l’Equipe esalta le qualità di Jannik Sinner. “Doveva essere un test, una partita trappola - scrive il quotidiano sportivo francese - ma è stata una correzione: nella notte tra lunedì e martedì negli ottavi di finale degli US Open Jannik Sinner ha distrutto Alexander Bublik come un puzzle”.

Emozione e ambizione nelle prime parole di Luis Openda, il nuovo attaccante bianconero presentato oggi ai canali ufficiali della Juve. Arrivato dal Lipsia nell’ultimo giorno di mercato, il classe 2000 non ha nascosto l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura in Italia. “Sono felicissimo, quando ho saputo di poter venire alla Juve non ho nemmeno dormito. Le strutture sono bellissime, qui c’è tutto per rendere al meglio”.

Stefano Okaka riparte dalla Serie C. L'attaccante classe '89, fermo dall'estate 2023, ha superato un lungo periodo di prova, allenandosi alla corte dell'ex Juve Marco Marchionni. Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il Ravenna Football Club ha accolto l'ex attaccante della Roma.

Dopo il ko d’esordio con la Grecia, l’Italia ha reagito alla grande superando senza problemi Georgia e Bosnia, e ora nella quarta giornata del girone C affronta la Spagna per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di EuroBasket 2025. La sfida sarà in programma oggi, martedì 2 settembre, alle ore 20:30 alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2